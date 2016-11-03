Экс-ректор НАУ может "сесть" на 5 лет
Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего ректора Национального авиационного университета Николая Кулика.
Об этом сообщили в ГПУ.
Как утверждает прокуратура, в результате служебной халатности Кулика государству нанесен ущерб на сумму почти 9 млн грн.
"Установлено, что в 2007 году между Национальным авиационным университетом и строительной компанией был заключен договор, по которому указанному предприятию были переданы функции заказчика строительства жилого дома для образовательного учреждения по ул. Михаила Донца в Соломенском районе г. Киева", - говорится в сообщении ГПУ.
По условиям договора, все затраты на разработку проектной документации по строительству возлагались на указанное частное предприятие.
Однако в дальнейшем, "в результате незаконных действий экс-ректора", заказчика строительства заменили на другого, а университет обязали за собственные средства разработать всю проектную документацию. На это из государственного бюджета было потрачено почти 9 млн грн.
По результатам досудебного расследования экс-ректору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
Сейчас обвинительный акт в отношении бывшего чиновника направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.
Как известно, преемник Кулика, в.о. реактора НАУ Харченко также оказался под следствием за взяточничество.
Украинская правда
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