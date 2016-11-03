В этом году против полицейских открыли 900 уголовных дел

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Четверг, 3 ноября 2016, 15:08

За 9 месяцев 2016 года было открыто 900 уголовных дел в отношении полицейских, совершивших противоправные действия.

Об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе на встрече с полицейскими Киевской области, сообщает "Укринформ".

"В течение 9 месяцев Нацполиция открыла 3 тысячи уголовных дел против чиновников, которые занимались противоправными действиями. Это коррупция, взятки, превышение полномочий. Мы также открыли 900 уголовных дел против полицейских, которые занимались нечистыми делами", – сказала она.

По словам Деканоидзе, полиции необходимо повышение зарплат – это будет существенным фактором мотивации полицейских.

Она напомнила, что зарплата представителей розыска, оперативных сотрудников и следователей увеличилась в 3 раза.

"Они получают уже не 4600, а 10 тысяч, но этого не хватает. Мы понимаем, что бедная полиция не может обеспечивать правопорядок так, как нам бы хотелось", – сказала она.

Деканоидзе добавила, что если бы полиция имела в распоряжении хотя бы 5 процентов от задекларированных чиновниками средств, то "я бы всех одела, обула, купила бы машины, и у нас была бы замечательная полиция".

Темы: полиция Деканоидзе
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IP: 217.118.83.---petrius03.11.2016 15:41
Важно то как система реагирует на ошибки. Если система действует по принципу "не выносить сор из избы", то коррупция неизбежна, если честно и без страха открыто говорить и сажать коррупционеров, то это достойно уважения и такая система жизнеспособна и сделает жизнь граждан нормальной.
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