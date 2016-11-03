Луценко просит Раду разрешения на привлечение Новинского к ответственности

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Четверг, 3 ноября 2016, 16:00

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Соответсвующее представление от 3 ноября он обнародовал у себя в Facebook.

 

В то же время, как отметила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Генпрокуратура расследует "большое дело Януковича", одним из эпизодов которого является узурпация власти и влияние на украинскую церковь.

"Именно нардеп Новинский был участником переговоров по смене руководства Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом свидетельствуют не только сам пострадавший Александр Драбинко, помощник патриарха Владимира, но и еще один важный свидетель, который дал показания на нынешнего нардепа Вадима Новинского", - написала она.

"Вадим Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник", - подчеркнула она.

Она добавила, что представление будет передано в Верховную Раду, где должен быть рассмотрен на регламентного комитета парламента, а затем проголосован в сессионном зале.

Как известно, 28 октября Луценко анонсировал представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с нардепа Вадима Новинского.

Он рассказывал о деле о попытках Януковича поставить под контроль общественные и религиозные организации, в частности, когда по его указанию происходило лишения свободы митрополита Александра Драбинко.

"Это дело по похищению человека будет направляться в суд после решения Верховной Рады, ведь там подозревается в соучастии и народный депутат Украины", – отмечал Луценко.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Украинская правда

Темы: Новинский Генпрокуратура
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Комментарии — 3
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IP: 91.196.177.---Logic200903.11.2016 16:40
putin:
Ото луценко ща бабла срубит
Жаба давить?
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IP: 91.222.155.---v.v.putin03.11.2016 16:26
Ото луценко ща бабла срубит
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IP: 91.199.93.---chesno103.11.2016 16:17
получается, что регионалы не воровали.
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