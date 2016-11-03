В НАПК напомнили об ответственности депутатам, которые не подали декларацию

00
0
Четверг, 3 ноября 2016, 16:04

Заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий напомнил Сергею Клюеву, Вячеславу Богуслаеву и Александру Онищенко об ответственности за затягивание с подачей электронной декларации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В случае представления ваших электронных деклараций в ближайшее время – наступит административная ответственность, в случае умышленного непредставления декларации – предусмотрена уголовная ответственность", – добавил он.

Как известно, кроме указанных депутатов вовремя декларации не подали Александр Гиршфельд, Мария Матиос, Игорь Шкиря и Юрий Шухевич. Все из них кроме Матиос, которая лежит в больнице, уже подали декларации.

Ранее ответственностью за это нарушение также пригрозил депутатам генпрокурор Юрий Луценко.

Онищенко и Клюев подозреваются в коррупции и скрываются от уголовного преследования за границей. Онищенко объяснил УП, что не мог подать декларацию, поскольку все необходимые для этого документы находятся в НАБУ.

Пресс-служба "Воли народа" заявляла, что Богуслаев и Гиршфельд не смогли подать декларацию за технические проблемы на сайте НАПК и добавила, что оба депутаты готовы заплатить штраф.

Олег Шанковский, УП

Темы: декларация НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко о декларациях: теперь, голуби сизые, объясните, где взяли деньги 3 ноября 2016, 14:09
Гройсман о наличке чиновников: "Не надо всех мазать одной краской" 3 ноября 2016, 13:51
Деревянко говорит, что не может отозвать свой скандальный законопроект 3 ноября 2016, 13:28
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко просит Раду разрешения на привлечение Новинского к ответственности
Лещенко: "Народный фронт" шантажирует Гройсмана из-за тендера
Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до 31 декабря 2017
Боевики снова сорвали разведение сил возле Станицы Луганской – СЦКК
Все новости
Выставка

Искусство киевской “Парижской коммуны” 20 лет спустя

Преступление и наказание

Что будет с чиновниками, которые врали о состоянии