Активисты: Судьи Януковича смогут удержаться на должностях

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Четверг, 3 ноября 2016, 16:05

Активисты предупреждают, что без изменений принимать закон о Высшем совете правосудия нельзя.

Об этом заявляют эксперты Реанимационного пакета реформ.

Они указывают, что несмотря на учета некоторых предыдущих предложений РПР, законопроект №5180 все еще содержит положения, которые могут нивелировать предыдущие достижения судебной реформы, в частности:

– общественность не сможет эффективно взаимодействовать с ВСП, а ВСП будет иметь широкую дискрецию, чтобы проводить закрытые разбирательства в отношении судей;

– судьи Януковича смогут удержаться на должностях без конкурса, а новый ВСП в 2019 году смогут формировать судьи, которые не подтвердили свое соответствие занимаемой должности;

– вследствие ущемления прав те5х, кто подает жалобу, будет процветать круговая порука и безнаказанность, станет невозможным привлечение судьи к дисциплинарной ответственности, если судебное дело не пройдет все инстанции;

– подозреваемые в преступлении судьи смогут избегать ответственности.

Таким образом, РПР поддерживает необходимость принятия закона о Высший совет правосудия, но лишь при условии, что документ будет соответствовать тем критериям, на которых настаивает общественность.

В частности РПР призывает во время рассмотрения законопроекта исключить пункт переходных положений, который дает возможность кандидатам в судьи из "резерва Януковича" не проходить повторно квалифэкзамен и спецпроверку.

С полным перечнем предложений РПР относительно законопроекта о Высшем совете правосудия можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как известно, законопроект №5180 стоит для включения в повестку дня в четверг, 3 ноября.

Украинская правда

Темы: суд Янукович
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