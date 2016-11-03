У жены киевского судьи яхта, лодка и десятки тысяч долларов

00
2
Четверг, 3 ноября 2016, 16:23

Судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин задекларировал наличие у жены яхты, моторной лодки и 70 тысяч долларов в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Украинские новости.

При этом у судьи нет своего жилья, но его жена (дочь Владимира Яцубы, который был экс-министром регионального развития в правительствах Николая Азарова и Виктора Януковича,) Анна Санина обладает квартирами в Киеве и Днепре, а также земельным участком в Козине Киевской области.

Также она владеет яхтой Beneteau OC 37 (купленной за 460 тысяч гривен) и моторной лодкой Brig Eagle 645L (стоимость не указана).

 

 
фото: SIGNATURE YACHTS
 
ФОТО: CHARTERWORLD

Санин задекларировал только автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

Кроме того, он владеет акциями энергоснабжающих компаний: "Волыньоблэнерго" - 10 акций и по 1 акции "Николаевоблэнерго" и "Донецкоблэнерго", которые приобрел в 2008 году.

Также судья задекларировал получение материальной помощи в сумме 13 тыс. гривен и подарок в неденежной форме стоимостью 144 тыс. гривен.

Его жена, работая в Администрации морских портов, также получила материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.

На счетах в Укрэксимбанка в нее находится 70 тысяч долларов, 5800 евро и 2,9 тысячи гривен.

Судья Санин задекларировал заемные 50 тысяч долларов, а также 5 тыс. евро и 250 тыс. гривен наличных.

Темы: декларация суд Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В НАПК напомнили об ответственности депутатам, которые не подали декларацию 3 ноября 2016, 16:04
Порошенко о декларациях: теперь, голуби сизые, объясните, где взяли деньги 3 ноября 2016, 14:09
Гройсман о наличке чиновников: "Не надо всех мазать одной краской" 3 ноября 2016, 13:51
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.240.---Naim03.11.2016 17:05
А сколько бы нашлось всего интересного, если бы в декларации вримывали родителей и детей, бывших жен и мужей, на которых переписывают все награбленное!
ОтветитьС цитатой
IP: 5.45.255.---kerubino03.11.2016 16:36
І яка проблема ,беріть це сімейство хабарників і в кутузку ,поки не скажуть де награбували кошти ,чи може влада користувалась послугами цього злодія ,ну тоді дайте йому орден .
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Луценко просит Раду разрешения на привлечение Новинского к ответственности
Лещенко: "Народный фронт" шантажирует Гройсмана из-за тендера
Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до 31 декабря 2017
Боевики снова сорвали разведение сил возле Станицы Луганской – СЦКК
Все новости
Афиша на 4-6 ноября

Последняя уличная еда в сезоне, арт-экскурсия и масса концертов

Другой город

Ян Шкуро об уличной еде Нью-Йорка