Новинский утверждает, что не боится уголовного преследования

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает намерение генпрокурора Юрия Луценко просить Раду дать разрешения на его преследование политически мотивированным.

Об это он заявил журналистам в кулуарах Рады, комментируя публикацию Луценко части этого представления в Facebook.

Он также заявил, что увидел в этом документе "массу" грамматических и стилистических ошибок и припустил, что речь идет о черновике.

"Это дело политически мотивировано. Полностью сфабриковано и основывается на свидетельствах одного человека (митрополита Александра Драбинко – ред.), по которому, вообще-то, тоже должно быть уголовное дело заведено. И боясь преследования, видимо, уголовного, он лжесвидетельствует здесь … оно основано на свидетельствах одного человека, одного или двух", – сказал Новинский.

Он добавил, что ходил на допросы по этому делу и принимал участие в очной ставке с этим свидетелем.

Также он заверил, что не боится снятия с себя депутатской неприкосновенности и заверил, что "жил по совести и по законам Украины".

Новинский добавил, что не собирается оправдываться и лишь выступит с заявлением по этому поводу. Он заявил, что, скорее всего, будет просить фракцию "Оппозиционный блок" голосовать за снятие с него неприкосновенности.

Он выразил предположение, что кто-то вводит Луценко в заблуждение по этому делу. По его словам, его адвокаты регулярно подавали запросы в ГПУ о том, есть ли подозрение против Новинского и всегда получали отрицательный ответ. Последний такой ответ, по его словам, ГПУ предоставила 31 октября.

"31 октября, три дня назад, было отправлено письмо из Генеральной прокуратуры, в котором сказано, что никаких подозрений в отношении Новинского не существует … Что случилось за три дня, скажите мне?" – сказал он.

Депутат пообещал вывесить этот документ на своей странице в Facebook.

Новинский заявил, что не собирается бежать из Украины, но сообщил, что в пятницу намерен улететь на Афон для присоединения к паломнической группе митрополита Онуфрия и вернуться оттуда в понедельник.

Комментируя заявление Драбинко о том, что его принудительно удерживали под охраной в течение полугода под контролем Новинского, депутат заявил, что Драбинко сам написал заявление с просьбой этой охраны и отказался от нее лишь 21 февраля 2014 года, поблагодарив за ее предоставление.

Он отметил, что Драбинко в этом время ходил на служения, различные мероприятия, где мог сообщить о принудительном содержании под охраной, но не сделал этого.

По словам Новинского, это дело начали раскручивать лишь полгода назад, то есть через два года после революции.

Комментируя обвинения в доведении до смерти митрополита киевского Владимира, он заявил, что эти обвинения лживы.

"Мне это точно никто не инкриминирует и об этом нет никаких данных. Мы все когда-то умрем, понимаете? Как можно довести до смерти человека, который находился в таком тяжелом состоянии?" – заявил он.

Депутат добавил, что оплачивал лечение Владимира.

Как известно, 28 октября Луценко анонсировал представление в Верховную Радуо снятии неприкосновенности с нардепа Вадима Новинского.

Он рассказывал о деле о попытках Януковича поставить под контроль общественные и религиозные организации, в частности, когда по его указанию происходило лишения свободы митрополита Александра Драбинко.

"Это дело по похищению человека будет направляться в суд после решения Верховной Рады, ведь там подозревается в соучастии и народный депутат Украины", – отмечал Луценко.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Олег Шанковский, УП