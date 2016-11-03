Коломойский собирает в парламенте группу "Укроп" - источники

Олигарх Игорь Коломойский, возможно, хочет собрать в парламенте депутатскую группу "Укроп".

Об этом УП сообщили собственные источники в партии "Укроп".

Формированием группы занимается близкий соратник Коломойского Игорь Палица. Так предварительно было достигнуты договоренности о присоединении к группе депутатов "Свободы" и "Народный контроль".

"Палица договаривался с Кривецким (Игорем, член партии "Свобода")", - отметил собеседник.

Источники утверждают, что для формирования группы им не хватает лишь трех нардепов.

"Сейчас есть 16 нардепов, для группы надо 19 человек", - отметил собеседник.

"Украинская правда" обратилась к Игорю Коломойскому за комментарием, но пока он не ответил.

Роман Кравец, УП