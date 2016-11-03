СМИ: Хакеры опубликовали новую порцию "писем Суркова"

Украинская группа хакеров опубликовала новые письма, которые, как они утверждают, имеют отношение к помощнику российского президента Владимира Путина Владиславу Суркову.

Новые электронные письма, которые перед публикацией 3 ноября видело Радио Свобода, в случае их подлинности детализируют уровень вмешательства Кремля во внутренние дела Украины, в частности его роль в формировании сепаратистских группировок на Донбассе в 2014 году.

Кроме того, письма содержат планы, которые показывают, как соратники Суркова разрабатывали сценарий по дестабилизации Харьковской области, изучали украинских политиков, пытаясь использовать политические разногласия в Украине, и помогли установить руководство сепаратистских групп в части Донецкой и Луганской областей.

Неделю назад была обнародована первая партия писем из "почты Суркова", которые, по словам аналитиков, свидетельствуют о тщательном планировании властей России накануне аннексии Крыма и о прямой роли Москвы в разжигании конфликта на востоке Украины.

Подлинность предыдущего массива писем приемной Владислава Суркова, изложенных украинскими хакерами, подтвердили сразу несколько международных экспертов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письма не являются "личной почтой Суркова". Сам помощник президента публикации украинских хакеров не прокомментировал.

СБУ заявила, что начала проверку обнародованной хакерами информации.

Группа "Киберальянс" опубликовала видео, в котором намекает, что подобные публикации продолжатся.