СМИ: Хакеры опубликовали новую порцию "писем Суркова"
Украинская группа хакеров опубликовала новые письма, которые, как они утверждают, имеют отношение к помощнику российского президента Владимира Путина Владиславу Суркову.
Новые электронные письма, которые перед публикацией 3 ноября видело Радио Свобода, в случае их подлинности детализируют уровень вмешательства Кремля во внутренние дела Украины, в частности его роль в формировании сепаратистских группировок на Донбассе в 2014 году.
Кроме того, письма содержат планы, которые показывают, как соратники Суркова разрабатывали сценарий по дестабилизации Харьковской области, изучали украинских политиков, пытаясь использовать политические разногласия в Украине, и помогли установить руководство сепаратистских групп в части Донецкой и Луганской областей.
Неделю назад была обнародована первая партия писем из "почты Суркова", которые, по словам аналитиков, свидетельствуют о тщательном планировании властей России накануне аннексии Крыма и о прямой роли Москвы в разжигании конфликта на востоке Украины.
Подлинность предыдущего массива писем приемной Владислава Суркова, изложенных украинскими хакерами, подтвердили сразу несколько международных экспертов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письма не являются "личной почтой Суркова". Сам помощник президента публикации украинских хакеров не прокомментировал.
СБУ заявила, что начала проверку обнародованной хакерами информации.
Группа "Киберальянс" опубликовала видео, в котором намекает, что подобные публикации продолжатся.
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Почему ЧИНУШИ всех уровней откровенно издеваются над людьми. Разворовывают бюджеты регионов и все на свободе.Почему у Путина ,что не губернатор то вор,а у Сталина не было не одного секретаря обкома кто бы сел за воровство?Почему растут бешенными темпами цены на всё,а пенсии индексируют на жалкие 4 процента? Почему стоят пустыми целые микрорайоны новых домов,а народ живёт в таких домах,что капитальный ремонт им уже не поможет? А в окрестностях городов растут как грибы КОРОЛЕВСКИЕ дворцы чинуш?Почему закрываются заводы и фабрики,а рабочие или сидят месяцами без зарплат или выбрасываются на улицу?Почему больницы закрываются ,а народ вымирает по 2 миллиона в год?Почему на селе и в деревнях осталось по 10 бабок и один дед,а земля зарастает бурьяном?Почему мы забрали Крым и сливаем Донбасс или там какие то другие русские люди?
17 лет он у власти... 17 лет на экране. Ни одного РЕШЕНИЯ и ни одного реального действия. Он много раз удивлялся ценам на бензин. Я сегодня заправил бак (50 литов 92-го) на 1775 рублей??? 17 лет назад мне хватало (Октябрь 1999 – 6,95 руб.) 350 рублей... Много раз говорил про ДОРОГИ.. Каждый год меняем ходовку в круговую. Про зарплаты бюджетникам, образование и всё прочее даже и говорить не хочется...
Но при этом все кто его поддерживает в разной мере почему то кричат о том, что он не виноват... А КТО ВИНОВАТ? Обама? Меркель? Елизавета 2? Кто виноват в том, что появились такие рекламные слоганы:
"Возьми кредит! Собери ребёнка в школу!". Кто виноват в том, что по центральному ТВ собирают СМСками деньги на лечение наших детей за ГРАНИЦЕЙ??? Кто виноват в том, что у нас половина ГОСДУМЫ имеют по два, а то и три гражданства и при этом почему то допущены к ГОСТАЙНЕ? Кто виноват в том, что уровень ОБРАЗОВАНИЯ в РОССИИ стремительно катит