Байден в Киев не приедет: Кабмин снял новость с сайта

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Четверг, 3 ноября 2016, 21:39

Пресс-служба Кабмина сняла с официального сайта правительства информацию о предстоящем визите вице-президента США Джо Байдена в Украину.

Об этом свидетельствует информация на сайте Кабмина.

Первое сообщение о телефонном разговоре премьер-министра Владимира Гройсмана с Байденом появилось на сайте правительства в 20:23.

"Дж. Байден отметил положительные результаты деятельности правительства за первые шесть месяцев его работы, заверил в неизменной поддержке со стороны Администрации США, а также проинформировал о своем намерении уже в ближайшее время осуществить визит в Украину", - говорилось в нем.

В то же время в 20:53 на сайте появился обновленный релиз, в котором уже отсутствует информация о грядущем визите Байдена в Украину.

Остальная информация в релизе осталась без изменений по сути.

Согласно сообщению, собеседники обсудили процесс реформ в Украине и скоординировали дальнейшее взаимодействие по привлечению необходимой помощи и содействия со стороны США.

Гройсман проинформировал Байдена о запуске программы приватизации государственных предприятий, в частности о втором этапе приватизации Одесского припортового завода.

Также премьер сообщил вице-президенту США о мерах по возрождению национальной экономики и выведении ее из тени, отметив решение правительства вдвое увеличить минимальную заработную плату в Украине.

Также во время беседы речь шла о введении в Украине электронного декларирования чиновников и о реформе государственного управления, ключевым элементом которой является конкурсный отбор на должности государственных секретарей.

Как известно, ранее в четверг администрация президента сняла с официального сайта главы государства сообщение о телефонном разговоре Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Сообщение о данном телефонном разговоре было размещено на сайте президента 2 ноября, однако Администрация Атамбаева опровергла факт телефонного разговора президентов, предположив, что Порошенко разыграли.

Украинские новости

Темы: Кабинет министров США
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