Жена "бриллиантового" прокурора задекларировала 7 земельных участков

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Четверг, 3 ноября 2016, 22:54

Светлана Корниец, которая является начальником одного из отделов прокуратуры Киевской области и женой экс-заместителя прокурора области Александра Корнийца, вместе с мужем задекларировала 7 земельных участков.

Соответствующая информация содержится в ее электронной декларации.

Согласно информации, Светлана Корниец владеет землей в Новом Корогоде (562 кв м) и Бобрице (1000 кв м), а ее муж - в Софиевской Борщаговке (809 кв м), Новом Корогоде (562 кв м), Киеве (878 кв м ), Бобрице (15000 кв м и 10000 кв м).

Кроме того, у начальницы отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью управления надзора в уголовном производстве есть квартира в Киеве (70 кв м).

Александр Корниец владеет домом в Софиевской Борщаговке (272,9 кв м), садовым домом в Новом Корогоде (106,9), квартирой в Киеве (34,5 кв м).

Квартиру в столице имеет также дочь супругов Елизавета, площадь - 112,1 кв м.

У Александра Корнийца также есть Lexus RX 350 и Lexus RX 350.

В 2015 году Светлана Корниец получила зарплатные выплаты в сумме 169 420 грн, а ее муж - 149313 грн.

Как известно, в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля 2015 задержали первого заместителя председателя Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

У задержанных изъято около 500 тысяч долларов и драгоценности.

Корниец, подозреваемый во взяточничестве, через месяц внес залог в размере 3,2 млн гривен и вышел из-под стражи.

Украинская правда

Темы: прокуратура коррупция
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