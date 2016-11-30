Штайнмайер: Встреча в Минске дала лишь небольшой прогресс

До конца этого года должен состояться обмен большого количества пленных, однако "дорожной карты" мирного урегулирования на Донбассе до сих пор нет.

Об этом сообщил немецкий министр МИД Штайнмайер, пишет DW.com.

По его словам, согласовано дальнейшее отвода войск от линии разграничения на Донбассе, а также договорились о проведении до конца этого года обмена большого количества пленных.

Немецкий министр уточнил, что количество зон для отвода войск увеличится от трех до семи, а Красный Крест получит доступ к пленным и организовывать обмен ими.

В то же время министры не смогли договориться по "дорожной карты" воплощение соглашений, подписанных в Минске в феврале 2015 по урегулированию конфликта на Востоке Украины.

"Сегодня с этим снова было трудно", - подчеркнул министр иностранных дел Германии Штайнмайер после четырехчасовых переговоров.

"Остается много открытых вопросов, но в этот вечер было ощутимым желание как со стороны России, так и Украины, чтобы эта работа не только продолжалась, но и по возможности была доведена до конца", - пояснил Штайнмайер.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи глав МИД стран "нормандского формата" в Минске заявил, что украинская сторона готова к любым предложениям для того, чтобы в ближайшее время достичь результатов в вопросе обмена заложников, а также добиться доступа к ним Международного комитета Красного Креста.