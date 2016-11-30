Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ

00
0
Среда, 30 ноября 2016, 03:39

Жители Керчи 29 ноября наблюдали колонну военной техники в городе, в которой, среди прочего, обнаружен зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500".

Об этом со ссылкой на опубликованное в сети видео пишет informnapalm.org.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали среди техники зенитно-ракетный комплексС-300ВМ "Антей-2500" (индекс ГРАУ — 9К81М).  Это система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км). Также системапредназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс"), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет.

Скриншоты из видео по которым удалось определить тип транспортируемых комплексов:

 
 

Как известно, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 1-2 декабря планируют провести научно-исследовательские учения, в ходе которых будут проведены воздушные стрельбы в южной части Украины.

25 ноября минобороны РФ вручило ноту Украине в связи с планами ракетных пусков рядом с оккупированным Крымом. В то же время, как уточнил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе, остальная территория к западу от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины.

Темы: Крым оккупация Росcия оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ФСБ задержало крымскотатарских музыкантов, выступавших в Киеве 29 ноября 2016, 12:05
Экс-главу партии "Русский блок" в Крыму приговорили к 9 годам тюрьмы 29 ноября 2016, 11:28
Канада ввела санкции против 15 россиян, включая депутатов Госдумы от Крыма 29 ноября 2016, 00:27
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ
В Луганске террористы задержали проукраинского блогера
Троян: Эксперты ФБР привезли новые заключения по делу Шеремета
Австрия изучает запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию
Все новости
Хорошо или плохо?

Архитекторы про здание Театра на Андреевском спуске

Black Friday

Где искать скидки на украинские марки