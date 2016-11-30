Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ

Жители Керчи 29 ноября наблюдали колонну военной техники в городе, в которой, среди прочего, обнаружен зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500".

Об этом со ссылкой на опубликованное в сети видео пишет informnapalm.org.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали среди техники зенитно-ракетный комплексС-300ВМ "Антей-2500" (индекс ГРАУ — 9К81М). Это система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км). Также системапредназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс"), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет.

Скриншоты из видео по которым удалось определить тип транспортируемых комплексов:

Как известно, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 1-2 декабря планируют провести научно-исследовательские учения, в ходе которых будут проведены воздушные стрельбы в южной части Украины.

25 ноября минобороны РФ вручило ноту Украине в связи с планами ракетных пусков рядом с оккупированным Крымом. В то же время, как уточнил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе, остальная территория к западу от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины.