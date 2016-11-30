В парламенте Южной Кореи собрали голоса для импичмента

В парламенте Южной Кореи набралось достаточно голосов, чтобы объявить импичмент президенту страны Пак Кын Хе.

Об этом сообщает в среду агентство Yonhap, передает "Интерфакс".

Для того, чтобы сместить главу страны, за это должны проголосовать не менее 200 из 300 депутатов.

Оппозиция и независимые парламентарии имеют в общей сложности 172 голоса. Поэтому для импичмента необходима поддержка минимум 28 человек из правящей партии "Сэнури". Ее представитель Хван Ян Чуль заявил, что эта планка достигнута.

"Были опасения, что мы можем усомниться после вчерашнего выступления президента, но на сегодняшней встрече мы подтвердили, что наша позиция стала только тверже", - заявил он.

Представители основных оппозиционных партий в парламенте Южной Кореи – Совместной демократической партии, Партии справедливости и Народной партии – на встрече в среду подтвердили намерение лишить Пак Кын Хе ее полномочий через процедуру импичмента.

"Народ Южной Кореи не хочет вступать в новый год с Пак Кын Хе в качестве президента. По нашей Конституции есть лишь один способ положить конец ее президентству, и это процесс импичмента", – приводят СМИ слова Совместной демократической партии Чху Миэ.

Кроме этого, представители всех трех партий считают, что Пак Кын Хе должна оставить пост без всяких условий.

В понедельник Пак Кын Хе заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.

Голосовать об импичменте президенту Южной Кореи планируется между 2 и 9 декабря.

Как известно, политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как стало известно, что ее приближенная Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.

Кроме этого, Цой Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от ряда крупных компаний в НКО, созданные для нужд Цой Сун Силь.

Южнокорейская прокуратура предъявила обвинения Цой Сун Силь и двум бывшим помощникам Пак Кын Хе, которые, предположительно, были пособниками Цой Сун Силь.