РФ грозит Киеву ракетным ударом из-за учений рядом с Крымом – СМИ

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Среда, 30 ноября 2016, 10:35

В случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе административной границы с Крымом Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом.даром.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военном атташату в составе посольства Украины в РФ, сообщает DT.UA, ссылаясь на источники в Минобороны Украины.

В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

Как известно, Минобороны РФ в пятницу пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 воздушного пространства над акваторией Черного моря к западу от побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", – сказали в военном ведомстве РФ.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных испытаний Украины.

Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.

Темы: Росcия Крым
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Комментарии — 3
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IP: 94.178.113.---Василий Дамаскин30.11.2016 12:48
А. Турчинов наверно решил выступить в роли тореадора - подразнить противника с целью его действий для обновления интереса в Европе к становящимся привычным конфликту. В надежде, что НАТО сможет выступить в роли матадора. Безусловно,это можно делать при объективной, обоснованной уверенности в собственных силах.
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IP: 93.75.55.---Vlad Christophorov30.11.2016 11:30
Brokerman:
А зачем ему их отменять? :)
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IP: 95.133.225.---Brokerman30.11.2016 11:25
га-га-га... Турчинов начиная пуски.. попробуй теперь ВЫРАЗИТЬ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И ОТМЕНИТЬ ИХ..
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