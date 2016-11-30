РФ грозит Киеву ракетным ударом из-за учений рядом с Крымом – СМИ

В случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе административной границы с Крымом Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом.даром.



Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военном атташату в составе посольства Украины в РФ, сообщает DT.UA, ссылаясь на источники в Минобороны Украины.



В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.



Как известно, Минобороны РФ в пятницу пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.



"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 воздушного пространства над акваторией Черного моря к западу от побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", – сказали в военном ведомстве РФ.



В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных испытаний Украины.



Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.