Пора позволить женщинам садиться за руль – саудовский принц
Саудовский принц Аль-Валид бин Талал выступил с призывом незамедлительно снять действующий в стране запрет для женщин на вождение автомобиля.
"Прекратите спорить: пора позволить женщинам садиться за руль", – написал он в Twitter.
كفى نقاش:— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 29, 2016
حان وقت قيادة المرأة للسيارةhttps://t.co/BBgyF8i1Gs
Stop the debate:
Time for women to drivehttps://t.co/6KAniFa4BT
В распространенном накануне заявлении от имени принца говорится, что запрет на вождение является нарушением прав женщин.
"Сегодня это такой же вопрос о праве, как в случае, если женщине запрещают получать образование. Все эти ограничения несправедливо навязаны традициями общества, которые запрещают намного больше, чем то, что законно разрешено предписаниями религии", – отметил Аль-Валид бин Талал.
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