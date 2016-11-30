Пора позволить женщинам садиться за руль – саудовский принц

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Среда, 30 ноября 2016, 11:15

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал выступил с призывом незамедлительно снять действующий в стране запрет для женщин на вождение автомобиля.

"Прекратите спорить: пора позволить женщинам садиться за руль", – написал он в Twitter.

В распространенном накануне заявлении от имени принца говорится, что запрет на вождение является нарушением прав женщин.

"Сегодня это такой же вопрос о праве, как в случае, если женщине запрещают получать образование. Все эти ограничения несправедливо навязаны традициями общества, которые запрещают намного больше, чем то, что законно разрешено предписаниями религии", – отметил Аль-Валид бин Талал.

"Интерфакс"

Темы: Саудовская Аравия права человека
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