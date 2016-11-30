Гройсман: Провал реформаторов – это не провал реформы

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Среда, 30 ноября 2016, 11:32

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает не путать неудачи отдельных чиновников-реформаторов с провалом реформ в Украине.

"Провал реформаторов – немного другое, чем провал реформы", – сказал он на заседании Кабинета министров.

"В сетях распространяется информация о некоторых министрах-реформаторах, что "все пропало", реформы провалены – которые раньше работали в правительстве и так говорят об этом. Думать о том, что ты придешь работать куда-то и будет легко, и ты сейчас быстро проведешь реформы, – я думаю, что это очень наивно", – отметил Гройсман.

Он привел пример с ценообразованием на лекарства, когда с правительством делали "кульбиты", меняли запятые и ставили другие помехи. "Мы вышли на финал – и это еще не конец, я понимаю, что при формировании с нами снова будут играть, чтобы показать обществу, что это не работает. Но мы и это пройдем", – сказал премьер.  

Дополняется…

Темы: Гройсман реформа Кабинет министров
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IP: 193.93.217.---читак130.11.2016 12:47
винуватий один, але якщо зробили то ми.
Але бред несе.
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