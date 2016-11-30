Попов поведал свою версию событий "30 ноября": с Лёвочкиным не говорил

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Среда, 30 ноября 2016, 11:47

Обвиняемый в причастности к разгону студенческого Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года экс-глава КГГА Александр Попов заявляет, что не общался с тогдашним главой администрации президента Сергеем Левочкиным ни накануне, ни после тех событий.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если такое отношение (Левочкина к разгону Евромайдана) есть, то мне о нем неизвестно", – заявил Попов.

"Во-первых, у меня не было общения с Левочкиным ни накануне, ни после событий на Майдане, даже в телефонном режиме. Если честно, подобные заявления кажутся мне смехотворными", – сказал экс-глава КГГА.

"Все просто: есть "Беркут" – спецподразделение, которое выполняло приказы исключительно из МВД. И, по-хорошему, именно там стоило бы начинать задавать вопросы", – считает он.

По словам экс-главы КГГА, такое внутреннее расследование в МВД было проведено.

"Даже два: первое подписал министр Захарченко, второе – Аваков. Потом было еще расследование Верховной Рады под руководством Москаля. Ни в одном из них фамилий Попов или Левочкин и в помине нет", – утверждает Попов.

По его версии, 29 ноября 2013 года участники Майдана заявили о прекращении акции, убрали сцену и анонсировали продолжение акций на 1 декабря, о чем ему стало известно из новостей.

"В этот же день был звонок от руководства СНБО (секретарем которого тогда был Андрей Клюев). Мне рекомендовали быть готовым завезти конструкции елки и новогодней атрибутики в ночь с 29 на 30 ноября. По мнению спецслужб, как мне объяснили, это был единственно безопасный период, минимальное присутствие людей на Майдане не давало оснований для конфликта. Я отдал соответствующие распоряжения. А вот то, что произошло дальше, до сих пор остается загадкой", – сказал Попов.

Как известно, Попов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ст.340, ч.2 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций должностным лицом), ст.27 (соучастие в преступлении) и ч.3 ст.365 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Украины, в связи с событиями на Майдане в конце ноября 2013 года.

Его дело направлено в Шевченковский районный суд Киева в феврале 2015 года. Состоялось уже 42 заседания и пока что продолжается допрос потерпевших, который по этому делу 84 человека.

По словам адвоката Попова Максима Дырдина, планируется допросить еще около 300 свидетелей, после чего будут изучаться доказательства и большое количество документов, представленных стороной обвинения.

Как известно, бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса 28 ноября заявил, что "Беркут" превысил свои полномочия 30 ноября 2013 года. Он не исключает причастности к этому Левочкина.

Народный депутат Сергей Лёвочкин заявил, что не причастен к разгону мирной акции протеста 30 ноября 2013 года.

По его мнению, вина за избиение протестующих на Майдане лежит на "тогдашней репрессивной машине власти", и в частности, на экс-министре внутренних дел Виталии Захарченко.

Темы: Евромайдан Попов Левочкин
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IP: 95.132.133.---karpatu30.11.2016 12:59
екс. міський голова Києва вже давав свідчення , здається у грудні(2013р.) , січні (2014р.) , що в ту ніч в його кабінеті були Сівкович і Деркач і ще якійсь поліціянт. Чому вони не фігурують у якості підозрюваних?. Попов уже тоді розповів частину правди. Деркач нині нардеп-недоторканий. Шукають козла відпущення.
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IP: 176.122.121.---EVGO30.11.2016 12:07
натворили делов, а теперь тыкаю друг в друга пальцами...это ты сделал! нет, это вы сделали, я вообще ни при чем...а я тут при чем, я вообще не при делах...
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IP: 193.254.220.---Taras Orel30.11.2016 11:55
Ого! Ціле РНБО приймало рішення, коли ставити ялинку
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