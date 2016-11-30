Порошенко объявил конкурс на место Саакашвили

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Среда, 30 ноября 2016, 11:53

Президент Петр Порошенко объявил конкурс на занятие вакантной должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом сказано в его распоряжении от 30 ноября.

В документе также подробно расписаны должностные обязанности будущего губернатора и требования к его квалификации.

Документы на участие в конкурсе следует присылать до 18:00 15 декабря, сам конкурс состоится в 10:00 20 декабря в Киеве.

Как известно, 7 ноября председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

9 ноября Порошенко удовлетворил это заявление.

Украинская правда

Темы: Порошенко Саакашвили Одесская область
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