Порошенко объявил конкурс на место Саакашвили

Президент Петр Порошенко объявил конкурс на занятие вакантной должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом сказано в его распоряжении от 30 ноября.

В документе также подробно расписаны должностные обязанности будущего губернатора и требования к его квалификации.

Документы на участие в конкурсе следует присылать до 18:00 15 декабря, сам конкурс состоится в 10:00 20 декабря в Киеве.

Как известно, 7 ноября председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

9 ноября Порошенко удовлетворил это заявление.

Украинская правда