Украина должна ввести визовый режим с Россией – Турчинов

00
4
Среда, 30 ноября 2016, 12:22

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из соображений безопасности.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мое мнение? Да (нужно вводить визовый режим - ИФ). К сожалению, Министерство иностранных дел у нас пока не поддерживает эту позицию. Они апеллируют к защите интересов наших граждан", – сказал Турчинов.

"У нас действительно много гастарбайтеров в России. Да, может быть не из-за самых лучших жизненных обстоятельств они вынуждены были туда выехать. Но, я хочу сказать очевидную вещь: у нас идет война с Россией. И мы жестко должны контролировать любое перемещение через украинско-российскую границу", – отметил он.

По словам Турчинова, спецслужбы России активно работают со всеми группами украинских граждан на их территории.

"И если для них человек представляет интерес, они начинают вербовочную работу. Если он имеет мужество отказаться, его просто бросают за решетку, рассказывая, что он преступник или диверсант ГУР МО Украины. Я думаю, что именно такая провокация была предпринята против украинского журналиста Сущенко и многих других", – говорит Турчинов.

Он отметил, что очень много российской агентуры работает против Украины, имея право свободно перемещаться через границу.

"Сегодня наши страны разделяет не граница, а линия разграничения с агрессором, которую они в любой момент могут превратить в линию фронта. Поэтому мы должны жестко контролировать любое пересечение границы. И визы – это один из инструментов контроля", – считает секретарь СНБО.

По его мнению, нужна не только виза, но и четкие правила пересечения украино-российской границы с фиксацией и проверкой всех, кто ее пересекает.

Он напомнил, что в настоящее время въезд и выезд проходит по загранпаспортам.

"Но, еще раз повторю, нам нужна очень жесткая визовая политика с Россией, при всех проблемах украинцев, которые находятся в РФ, мы должны исходить из интересов страны. Безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим, без всяких исключений – с Россией", – сказал он.

Темы: Росcия визы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ грозит Киеву ракетным ударом из-за учений рядом с Крымом – СМИ 30 ноября 2016, 10:35
Госдеп: Керри и Лавров могут встретиться на конференции в Риме 30 ноября 2016, 05:40
Фейгин ожидает, что за Сущенка заступится ЮНЕСКО 30 ноября 2016, 05:00
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.60.201.---Mya30.11.2016 13:01
Да!
ОтветитьС цитатой
IP: 157.158.16.---Bratiichuk30.11.2016 12:47
Якщо продивитись всі висловлювання Турчинова, то вони всі ніби-то вірні, критичні по відношенню до Росіїї але враження таке, що він їх робить, знаючи, що вони не будуть прийняті. Візи не будуть введені поки є Порошенко. Це зрозуміло всім. Для нас це війна -а для нього бізнес і візи можуть йому зашкодити. Люди-заробітчани Порошеку до того самого місця, що і Елимкіну та всім тим, хто кричить "там наші люди". Ось тому Турчинов такий радикальний. Це типова поведінка на публіку агнета впливу ФСБ- демонструвати свою революційну українськість знаючи, що нічого конкретного на шкоду Росіїї з цього не буде.
ОтветитьС цитатой
IP: 79.237.29.---Marina Kranich30.11.2016 12:47
Не тільки ввести візовий режим, а взагалі розірвати будь-які стосунки з Росією. Будь-які. А що стосується українських гастарбайтерів в Росії, то вони всі поголовно вже настільки русифіковані і ненавидять Україну, що нехай ними Росія й переймається. Єдиним справжнім українським "гастарбайтером" в Росії є персонально пан Порошенко. Тому МЗС і виламується.
ОтветитьС цитатой
IP: 207.244.86.---Roman Kotsur30.11.2016 12:46
Візовий режим мав бути ще два роки тому, на початку агресії. Як це зробила Грузія, відразу ввела візи. А тут продажні падлюки i зрадники зпонтом турбуються за гастарбайтерів... Просто Ганьба. І Климкина треба зняти, курського наймита. Він не працює на Україну.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Минобороны Украины допускает ракетный удар РФ, Песков развел руками
На Донбассе за сутки один военный погиб, двое ранены - штаб
ГПУ и НАПК запутались в декларации Рычкова
Стрельбы возле Крыма: МИД РФ заявил, что Киев хочет "жесткой реакции"
Все новости
Фото

25 новостроек мира, расположенных рядом с архитектурными памятниками

Сергей Жадан

Бард Восточной Украины, где все разваливается