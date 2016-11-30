Рейтинг "Опоры": нерезультативная Королевская и оратор Ляшко

Депутат от "Оппозиционного блока" Наталия Королевская во время восьмого созыва Рады инициировала 97 законопроектов, но ни один из них не стал законом.

Об этом говорится в исследовании сети "Опора".

Таким образом, она стала наименее результативным депутатом парламента. Компанию в этом антирейтинге ей составил внефракционный Евгений Мураев (инициировал 90 законопроектов) и еще 3 депутата от "Оппоблока", а именно: Юрий Солод (79), Дмитрий Шпенов (69) и Александр Вилкул (58). Документ одного из них не стал законом.

В целом законопроекты 99 депутатов не стали законами, отметили в "Опоре".

Самыми производительными по соотношению количества поданных законопроектов с принятыми оказались Богдан Онуфрик от БПП (принято 4 из 7), Виктория Сюмар от "Народного фронта" (14 из 33) и Глеб Загор от БПП (13 из 34).

Сеть отмечает, что в разрезе фракций главная ответственность за создание текущей политики путем инициирования новых законов лежит на БПП и "Народном фронте". Депутаты БПП зарегистрировали в целом 71% всех ныне действующих законов, а "Народного фронта" – 58%.

В то же время их партнеры по парламентской коалиции "Европейская Украина", которая просуществовала до февраля 2016 года, приняли участие в подготовке лишь трети законопроектов, которые в итоге стали законами.

"То есть 2/3 действующих законов были разработаны без непосредственного участия "Самопомичи", Радикальной партии и "Батькивщины". Их партнерство по коалиции в большей степени проявлялось в совместном голосовании за законопроекты других фракций, чем в инициации (разработке) совместных законопроектов", – отметили эксперты.

В разрезе фракций тремя самыми дисциплинированными фракциями являются "Народный фронт" (показатель посещаемости пленарных заседаний – 88%), "Блок Петра Порошенко" (86%) и "Самопомощь" (83%). Более 70% показатель участия в голосованиях продемонстрировали фракции Радикальной партии, "Батькивщины" и группы "Видродження".

Наименее дисциплинированной оказалась фракция "Оппозиционного блока", которая в среднем приняла участие в 63% голосований. Это означает, что в среднем на пленарных заседаниях голосуют 27 из 43 депутатов "Оппозиционного блока".

В рейтинге депутатов, которые голосуют в разрез с позицией фракции, особенно выделился представитель БПП Виталий Чепинога (79% голосований), Денис Дзензерский от "НФ" (63%), Василий Гуляев от "Видродження" (62%), Игорь Шурма от "ОБ" (58%) и другие.

Главным оратором Рады с сильным отрывом от остальных оказался Олег Ляшко (Радикальная партия, 637 выступлений), Юрий Левченко (внефракционный, 354), Егор Соболев ("Самопомич", 249), Руслан Князевич (БПП, 244), Александр Долженков ("ОБ", 196) и другие.

Украинская правда