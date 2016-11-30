Стрельбы возле Крыма: МИД РФ заявил, что Киев хочет "жесткой реакции"

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Среда, 30 ноября 2016, 12:45

Россия считает провокацией объявление Киевом ракетных стрельб в районе Крыма.

Об этом заявила в среду директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает российское агентство ТАСС.

"По поводу так называемых учений с пусками ракет хочу сказать, что, конечно, это очередная крупномасштабная провокация украинских властей. Ориентировочная она была на эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Эту тему Киев постоянно подогревает, держит на плаву", - сказала она.

По ее словам, расчет прямой провокации Украины был в том, чтобы "дождаться жесткой реакции со стороны России".

Захарова заявила, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США у Киева было желание "всеми силами попытаться сохранить США в качестве своего главного покровителя".

Как известно, издание DT.UA, ссылаясь на источники в Минобороны Украины, сообщило, что Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе админграницы в Крыму.

Темы: Росcия Крым
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