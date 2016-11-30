ГПУ и НАПК запутались в декларации Рычкова

ГПУ передала в НАБУ материалы на депутата Татьяну Рычкову за непредставление ею е-декларации, хотя согласно ответу НАПК нардеп должна подавать декларацию во вторую волну.

Так, по сообщению источников Генпрокуратуры, переданы материалы об уголовном преступлении по статье 366-1, касающейся непредставления электронной декларации.

По сообщению собеседников, материалы, переданные в НАБУ касаются депутатов Александра Онищенко и Татьяны Рычковой.

По просьбе "Украинской правды" прокомментировать эту информацию, Рычкова заявила, что еще в начале ноября получила ответ от НАПК о том, что она должна подавать декларацию во вторую очередь - 1 января 2017.

Должность, которую Рычкова занимала до получения депутатского мандата, не относилась к тем, кто должен подавать декларацию в первую волну. А вступила в обязанности депутата Рычкова только 6 сентября.

Первый этап внесения электронных деклараций касается должностных лиц, которые по состоянию на 1 сентября 2016 занимали ответственное и особо ответственное положение.

"Учитывая изложенное, если по состоянию на 1 сентября 2016 вы не занимали согласно статье 50 закона ответственное и особо ответственное положение, декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, необходимо подать на втором этапе с 1.01.2017 года", - сказано в разъяснении.

Онищенко ранее в комментарии УП сообщал, что не может заполнить декларацию, поскольку НАБУ изъяло у него все документы. Он также сообщил, что подавал соответствующее заявление в НАПК.