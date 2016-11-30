Больных гриппом и ОРВИ стало больше, в 3 областях эпидемия

С 21 по 27 ноября показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ суммарно вырос на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Такие данные Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций при центре по контролю и мониторингу заболеваний сообщает МОЗ.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 193 261 человек, из них 69% – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 453,8 на 100 тысяч населения, что на 13,3 % превышает показатели за прошлую неделю.

Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Киевской области, а самая низкая – в Тернопольской.

За прошлую неделю Днепропетровская, Луганская и Харьковская области переступили эпидемические пороги.

Увеличение прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до 17 лет (на 14,8 % против 3,7 % среди взрослых) повлияло на общую картину по Украине, констатируют эксперты.

На 16,1% выросло количество госпитализированных сред тех, кто обратился за медпомощью.

Летальных случаев от гриппа в течение недели не зарегистрировано.

Имунофлюоресцентная микроскопия подтвердила диагноз "грипп" в 27,3% случаев из 377 исследованных случаев. В структуре обнаруженных респираторных вирусов этим методом доминирует парагрипп.

С начала эпидемического сезона специалисты МОЗ исследовали методом полимеразной цепной реакции 240 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 13,8% определены РНК вирусов гриппа типа А.

В нынешнем эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3) сезонный, который определен в 73% случаев, констатирует Минздрав.

За отчетную неделю РНК вирусов гриппа типа А обнаружены у пациентов в Днепропетровской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях.