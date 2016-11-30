Немцову постоянно угрожали убийством, он боялся Кадырова - Яшин

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Среда, 30 ноября 2016, 14:05
ТАСС

Российский политик Борис Немцов в последние годы жизни регулярно получал угрозы в свой адрес.

Об этом заявил на заседании суда, рассматривающего дело об убийстве Немцова, сопредседатель партии "Парнас" Илья Яшин, передает "Медуза".

"Немцов был постоянно объектом различных угроз, все они были связаны с его профессиональной и политической деятельностью... Смысл этих угроз был в том, что если ты не прекратишь свою политическую деятельность, то тебя могут просто убить", - сказал Яшин.

Указывается, что Немцов неоднократно обращался в правоохранительные органы.

По словам оппозиционера, источником возможной опасности Немцов считал руководство Чечни.

"Всерьез Немцов опасался только одного человека - Рамзана Кадырова. Он считал, что представители республики не подчиняются российским законам и могут делать, что хотят", - сообщил Яшин.

Как известно, оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Организатором преступления следствие назвало Руслана Мухудинова - бывшего водителя одного из обвиняемых, а заказчиками - неких "неустановленных лиц".

Пятеро обвиняемых в его убийстве - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Ескерханов и Хамзат Бахаев - вину в суде не признают.

Семья Немцова в ходе расследования дела просила допросить в качестве свидетеля главу Чечни Рамзана Кадырова, однако получила отказ. Сам Кадыров ранее заявил, что между ним и Немцовым "не было вражды или неприязни".

Темы: Немцов Росcия Кадыров
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