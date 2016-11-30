Зима начнется с небольшого потепления, 2 декабря – сильный снег

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Среда, 30 ноября 2016, 14:27

В ближайшие сутки территория Украины останется в холодной воздушной массе, хотя температура, за исключением восточной части, немного повысится.

Об этом сообщает в среду "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Укргидрометцентр.

Погоду с осадками в большинстве областей, кроме южных, будет определять атмосферный фронт, перемещающийся с Балтики.

Ожидается небольшой снег; в западных областях умеренный снег, днем местами с дождем, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель (лишь в южной части, ночью и в восточных областях без существенных осадков). На дорогах Украины, кроме юга, гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, днем на высокогорье Карпат 25-28 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на Левобережье и в Карпатах местами 7-11°, на крайнем востоке до 15° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве – небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

В то же время, по прогнозам Укргидрометцентра, 2 декабря в связи с перемещением циклона с северо-запада ожидаются сложные погодные условия.

Как отмечается на сайте ГСЧС, ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метель, порывы ветра 17-22 м / с, на високогирьи Карпат 25-30 м/с.

3 декабря осадки и явления ослабеют, лишь ночью в восточной части сильный снег и метель.

На дорогах страны гололедица.

Темы: погода
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