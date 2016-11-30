Геращенко просит запретить въезд Охлобыстину в 28 странах

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Среда, 30 ноября 2016, 14:21

Член коллегии МВД и депутат Антон Геращенко заявляет, что отправил послам 28 стран требование запретить въезд к ним российскому актеру Ивану Охлобыстину, выпросившему гражданство несуществующей "ДНР".

Об этом Геращенко написал в своем Facebook.

"Клоун - шизофреник Иван Охлобыстин вчера написал заявление на имя другого клоуна Александра Захарченко с требованием предоставить ему гражданство в террористической организации ДНР…Думаю, что этот клоун попросил бы и гражданство ИГИЛ, да вот беда, - поп расстрига Иван не знает арабского языка", - написал Геращенко.

 

"Отправляю сегодня обращение к послам 28 стран ЕС, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля с требованием внести Ивана Охлобыстина в список лиц, которым запрещён въезд в страны цивилизованного мира", - написал он.

Геращенко также попросил пользователей Фейсбук, согласных с его позицией, "отправить сообщения на сайты посольств стран цивилизованного мира с призывом сделать этого морального урода персоной нон-грата везде, кроме его любимого "рускава мира".

"Пока такой запрет есть, по моим данным, только в Эстонию и Латвию", - добавил он.

Он также напомнил, что Охлобыстин ещё в сентябре 2014 года "внесен в список российских деятелей бескультурья, которым запрещен въезд в Украину".

"Кроме того, все фильмы и передачи с участием этого негодяя запрещены к показу в Украине. Если Вам известно о нарушении украинскими телеканалами этого запрета - прошу сообщать в НацРаду по телевидению и радиовещанию или мне в личку", - напомнил он.

Ранее сообщалось, что Охлобыстин, находясь в оккупированном Донецке, выпросил себе гражданство несуществующего образования "ДНР", и сразу получил его от главаря боевиков Захарченко.

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