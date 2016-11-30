"Под ним немцев встречали": Депутата допросят из-за оскорбление флага

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Среда, 30 ноября 2016, 14:58

Генпрокуратура вручила депутату Николаевского областного совета Николаю Скорому повестку о вызове на допрос по поводу его негативных высказываний относительно флага.

Об этом говорится в сообщении Николаевской прокуратуры.

Скорого вызывают на допрос в СБУ 2 декабря.

Ранее, как сообщает местное издание "НикВести", во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Скорый говорил о "бандеровском флаге".

"Когда я смотрю на тот бандеровский флаг, я его не рву, но вы меня должны понять. То стреляли они там, потом патриоты эти стояли, тоже держались за сердце, а потом руку к солнцу, вы знаете этот жест. Не трогайте меня. Вы хотите, чтоб у вас был этот флаг – пусть будет. Немцев с этим флагом во Львове встречали. Я коммунист, у меня есть своя партия и свои флаги. Я не трогаю ваш флаг и гимн, если вам нравится – я не возражаю. Это ваш флаг. Это мое мнение. Под ним немцев во Львове встречали", - сказал он.

Отметим, что с видео не понятно, говорил Скорый о сине-желтый флаг, или красно-черный флаг.

Темы: Николаев Генпрокуратура
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Комментарии — 8
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IP: 77.121.163.---El_Guapo30.11.2016 16:20
farabundo:
И живут же такие уродцы в Украине, жрут украинский хлеб, молятся на кремль и ненавидят ВСЕ украинское. Да еще позволяют себе публично оскорблять народ Украины! Почему эта мразь находится в областном депутатском корпусе? А под "красным знаменем" не забыл как проводили геноцид Украинцев, массовый террор, голодоморы и высылки целых регионов Украины в необъятную Сибирь? И навязали кроваво-красный режим народам Восточной Европы!!!!
Как все просто, оказывается )) На минуточку, хлеб они не просто "жрут" - они его покупают у местных аграриев, т.е. "поддерживают отечественного производителя", тем самым поддерживая метаболизм внутри этих самых аграриев. А начнут покупать импортный хлеб - сразу все обосрутся и вонь поднимется.
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IP: 77.121.163.---El_Guapo30.11.2016 16:13
pereselenec:
це чмо чомусь не згадало кількість злочинів і жертв заподіяних під червоним прапором.
Ще невідомо скільки б було жертв, якби Петлюра з "отаманами"-обриганами чи селюцька ОУН зі своїми рогулями кінцево перемогли.
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IP: 95.134.41.---pereselenec30.11.2016 15:58
це чмо чомусь не згадало кількість злочинів і жертв заподіяних під червоним прапором.
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IP: 81.26.159.---Сергей Одинец30.11.2016 15:55
В стране всё больше маразма. То есть декларации депутатов на миллионы долларов прокуратуру не волнуют, а ЛИЧНОЕ мнение человека - да, он же посмел думать не так, как все другие зомби, имеет своё мнение, паршивец. Пусть он будет хоть капрофилом, высказанное - его личное мнение. Теперь за каждую мысль не по методичке будут допрашивать и сажать? Выстроили Новосовок, а не Украину, поздравляю, товарищи.
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IP: 213.147.166.---farabundo30.11.2016 15:38
И живут же такие уродцы в Украине, жрут украинский хлеб, молятся на кремль и ненавидят ВСЕ украинское. Да еще позволяют себе публично оскорблять народ Украины! Почему эта мразь находится в областном депутатском корпусе? А под "красным знаменем" не забыл как проводили геноцид Украинцев, массовый террор, голодоморы и высылки целых регионов Украины в необъятную Сибирь? И навязали кроваво-красный режим народам Восточной Европы!!!!
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