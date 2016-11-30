Посол в Польше: заявление Сейма о геноциде на Волыни - политическая декларация

Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал политической односторонней декларацией решение польского парламента о признании геноцидом убийства поляков на Волыни.

Об этом он сказал вовремя видео-конференции в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это решение польского парламента о признании трагических событий на Волыни 1943-44 годов геноцидом на самом деле можно квалифицировать больше как политическая односторонняя декларация", – сказалон.

По словам дипломата, украинские парламентарии несколько раз обращались на разных уровнях к польским коллегам, чтобы вместе принять совместный документ, который бы дал оценку этим событиям в период Второй мировой войны.

"Тем более, что в этих событиях погибали не только поляки, погибали украинцы, евреи, чехи, которые там проживали. И к сожалению, польские парламентарии решили, что им достаточно информации и обоснования, которое у них есть от Института национальной памяти Польши, и приняли такое решение", – сказал Дещица.

По словам посла, украинские парламентарии достойно ответили на это решение польского парламента.

Как известно, 22 июля польский парламент утвердил резолюцию, которой установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного против граждан 2-й Речи Посполитой в период Второй мировой войны.

Президент Петр Порошенко в связи с этим выразил сожаление и призвал Польшу к взаимному прощению и продолжению работы над совместной оценкой трагических событий.

Верховная Рада в свою очередь приняла заявление, в котором предложила польской стороне прекратить политизацию трагических страниц истории того периода.

Позднее парламенты Украины и Польши приняли совместное заявление по другому поводу – что обе страны пережили трагедии из-за имперской политики СССР, в частности – из-за пакта Молотова-Риббентропа, который привел к началу Второй мировой войны и оккупации Польши нацистской Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года.

Это заявление вызвало резкую реакцию России.