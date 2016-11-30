Россия привела войска ПВО в Крыму в усиленный режим - РосСМИ

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Среда, 30 ноября 2016, 15:45

Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму готовы к проведению Украиной ракетных стрельб в акватории Черного моря и переведены на усиленный режим работы.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

"Несмотря на то, что со стороны Украины проведение стрельб - это своеобразный пиар-ход, целью которого является создание нервозной обстановки, однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза, поэтому силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы. Это касается не только наземных средств ПВО, но и корабельных, так как корабли Черноморского флота - это самодостаточные боевые единицы для отражения подобных угроз", - сказал собеседник агентства.

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Темы: Росcия Крым армия
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Комментарии — 1
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IP: 195.138.81.---Kotia30.11.2016 16:09
Звісно, відтискати Крим треба буде геть инакше, ніж в ході якихось навчань
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