Россия привела войска ПВО в Крыму в усиленный режим - РосСМИ
Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму готовы к проведению Украиной ракетных стрельб в акватории Черного моря и переведены на усиленный режим работы.
Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
"Несмотря на то, что со стороны Украины проведение стрельб - это своеобразный пиар-ход, целью которого является создание нервозной обстановки, однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза, поэтому силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы. Это касается не только наземных средств ПВО, но и корабельных, так как корабли Черноморского флота - это самодостаточные боевые единицы для отражения подобных угроз", - сказал собеседник агентства.
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