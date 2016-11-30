Богомолец сдает в аренду помещения посольству США

00
1
Среда, 30 ноября 2016, 15:54

Депутат от БПП Ольга Богомолец сдает американскому посольству в аренду квартиру.

Об этом говорится в изменениях в имущественное положение, которые Богомолец внесла на сайте е-деклараций в среду.

Согласно информации, за предоставление в аренду помещения Посольство США Богомолец получила 148 411 гривен.

В комментарии "Украинской правде" Богомолец сообщила, что речь идет о квартире.

"Я сдаю квартиру в Киеве. Еще до прихода в политику она была официально сдана в аренду, оплата безналичная", - пояснила Богомолец.

По просьбе сообщить, кто там проживает, она добавила, что "посольство не предоставляет информацию о тех, кто там проживает".

В 2015 году Богомолец также декларировала доход от сдачи в аренду помещения американскому посольству. Тогда за год она получила 1508341 грн и еще компенсацию коммунальных платежей на сумму 43 739 грн.

Богомолец до прихода в политику была главным врачом Института дерматологии и косметологии доктора Ольги Богомолец. С декабря 2004 года по октябрь 2005 года была личным врачом президента Ющенко.

Оксана Коваленко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.199.93.---chesno130.11.2016 16:00
квартира сдается в аренду и предоставляется компенсация на коммунальные услуги. непонятно
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Россия привела войска ПВО в Крыму в усиленный режим - РосСМИ
Сына Грицака устроили контролировать СБУ
ГПУ ждет от НАПК объяснений о декларации Рычковой
В России заговорили о подрыве границ Украины и Польши
Все новости
Смена правил

Люди могут встречаться с 6 партнерами сразу – исследователи

Дар нравиться

11 привычек милых людей