В МИД подтвердили угрозы со стороны РФ и обратятся к миру

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Среда, 30 ноября 2016, 18:32

В МИД подтверждают, что с российской стороны поступали угрозы применить силу в случае проведения Украиной ракетных учений возле Крыма.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Было несколько нот и писем от МИД и Минобороны РФ, в которых отмечалось, что запланированные учения якобы нарушают суверенитет России и международное право. Также указывалась готовность ответить на наши испытания", - отметила Беца.

На уточняющий вопрос УП, она объяснила, что в документах, в контексте запланированных Украины испытаний были угрозы со стороны РФ о применении силы.

Беца сообщила, что украинский МИД уже подготовил ноту с категорическим протестом и направит ее российской стороне в ближайшие часы.

"Наша позиция - это суверенная территория Украины и все ракетные учения и испытания проводятся исключительно в рамках украинского законодательства и норм международного права. В частности, они проводятся в соответствии со статьями 1 и 2 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации с 1944 года в рамках сухопутных, морских и воздушных пространств под суверенитетом Украины ", - подчеркнула Беца.

Кроме того, она сообщила, что МИД обратится к мировому сообществу по этому поводу.

"Мы, конечно, сообщим международное сообщество о таких действиях российской стороны, и об угрозе применения силы против подразделений вооруженных сил Украины, находящихся на территории Украины", - подчеркнула Беца.

"Российская сторона своим неприкрытой угрозой применения силы, в очередной раз нарушает международные обязательства по территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, в частности в соответствии с уставом ООН, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ в 1975 году, Будапештским меморандумом, Чикагской конвенцией и других международных двусторонних и многосторонних договоров", - подчеркнула Беца.

Как известно, издание DT.UA, ссылаясь на источники в Минобороны Украины, сообщило, что Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе админграницы в Крыму.

Минобороны РФ накануне пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 воздушного пространства над акваторией Черного моря к западу от побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", – сказали в военном ведомстве РФ.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных испытаний Украины.

Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Росcия МИД
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IP: 195.138.81.---Kotia30.11.2016 19:08
Ось я і думаю як краще: маскалі - хуцпалі, чи МОСКАРІ - ХУЦПАРІ ???
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