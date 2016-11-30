Пираты захватили судно с украинцами и россиянами

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Среда, 30 ноября 2016, 19:26

Судно под панамским флагом Saronic Breeze подверглось нападению пиратов в водах Бенина вблизи Котону.

Как сообщает Maritime Bulletin, оператором судна является греческая компания.

"27 ноября судно активировало тревожную кнопку, после чего связь с ним была утеряна. 28 ноября судно было замечено дрейфующим в нескольких десятках миль от места нападения. И наконец, 29 ноября, как стало известно сегодня 30 ноября, пираты покинули судно в водах Нигерии, захватив с собой 3 заложников из экипажа, скорее всего старший комсостав", - сказано в сообщении.

МИД РФ сообщил, что в составе экипажа 18 граждан РФ и 2 Украины.

Теперь, по данным бюллетеня, начнется торговля за заложников, платить будет судовладелец.

"Обычно это (торговля) 2-3 недели, редко больше. Во всех известных случаях захвата моряков-заложников нигерийскими пиратами они выкупались, и освобождались живыми и здоровыми", - отмечается в сообщении.

Посольство Бенина в РФ подтвердило факт захвата судна с россиянами на борту в Африке, но отметило, что это произошло вне территориальных вод страны, отмечает ТАСС.

Темы: пираты
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