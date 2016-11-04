Рада одобрила реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго

Верховная Рада приняла закон о реструктуризации задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий за потребленные энергоносители.

"За" законопроект № 5273 проголосовали 245 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, кредиторская задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за природный газ составляла 18,7 млрд гривен на 1 июля 2016 года.

Согласно структуре дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунальной сферы наибольший удельный вес приходится в основном на задолженность по разнице в тарифах:

за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению населению - 3,1 млрд грн.;

за услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу населению - 3,9 млрд грн.;

за коммунальные услуги учреждениям и организациям, которые финансируются из государственного и местных бюджетов - 2,2 млрд грн.

К дебиторской задолженности также относятся долги населения за потребленные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды - 4,6 млрд грн.

Кроме этого, по информации НАК "Нафтогаз Украины", пени, штрафные и финансовые санкции начисленные по иску поставщика природного газа за несвоевременные расчеты теплоснабжающими организациями за потребленный природный газ на 1 января 2016 составили 2,6 млрд грн.

В течение только I полугодия 2016 сумма выросла в 1,7 раза и на 1 июля составляет 4,5 млрд гривен.

"При этом предприятия теплоэнергетики не имеют фактического источника возмещения таких санкций, поскольку эти расходы не могут рассматриваться в составе установленных национальным регулятором тарифов, с другой стороны, перекладывание таких санкций на потребителя законодательно не урегулировано", - отмечается в пояснительной записке.

"Обозначенная ситуация создает условия для остановки предприятий в целом и требует урегулирования на законодательном уровне", - отмечают авторы законопроекта.

Исходя из законопроекта, урегулирование задолженности будет осуществляться в два этапа.

Первый этап - проведение централизованных взаиморасчетов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, отопление и снабжение горячей воды, услуги централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения холодной воды.

Второй этап - реструктуризация кредиторской задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ, использованный до 1 июля 2016 года для производства тепловой энергии, услуг по отоплению и снабжению горячей воды.

Также, согласно документу, списанию подлежат неустойки (штрафы, пени), проценты годовые, инфляционные начисления.

Экономическая правда