АТО: 31 атака, оккупанты применяли минометы на всех направлениях

00
0
Пятница, 4 ноября 2016, 07:27

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций против сил АТО. В районе Талаковки противник использовал стрелковое оружие, а в Широкино и Лебединском - стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Вблизи Павлополя, Водяного и Красногоровки обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 82 и 120 калибров. На этом участке враг продолжает усиливать интенсивность огня используя гранатометы, пулеметы и своих снайперов.

На Донецком направлении состоялось 7 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в районе Авдеевки провокации против Вооруженных Сил Украины продолжались с использованием минометов обоих калибров, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе Сизого из стрелкового оружия, в Орехово - из минометов калибра 82 мм, а в районах Трехизбенки, Станицы Луганской, Новозвановки и Новоалександровки - из гранатометов.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ОБСЕ: более 20 машин с надписью "груз 200" пересекли границу с РФ 4 ноября 2016, 06:37
В Сирии погиб помощник депутата РФ, воевавший на Донбассе 3 ноября 2016, 18:03
ОБСЕ бьет тревогу: Количество обстрелов на Донбассе выросло на 40% 3 ноября 2016, 14:02
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ: более 20 машин с надписью "груз 200" пересекли границу с РФ
"Укртрансгаз" признал "газовый долг" перед Фирташем
Жена "бриллиантового" прокурора задекларировала 7 земельных участков
Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета
Все новости
Киев

На Контрактовой появился букомат

Музыкальный ноябрь

Знаковые концерты последнего осеннего месяца