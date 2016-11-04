Ходаковский признал, что боевики стреляют из жилых кварталов

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Пятница, 4 ноября 2016, 07:40

Боевики обстреливали из артиллерийских орудий позиции ВСУ, находясь вблизи жилых массивов.

Об этом экс-руководитель незаконного вооруженного формирования "Восток" и экс-глава т.н. "госбезопасности ДНР" Александр Ходаковский заявил в ходе прямой линии на одном из пропагандистских телеканалов, сообщают Новости Донбасса.

"Никогда "Восток" не стрелял, находясь или выбирая позиции рядом жилыми населенными пунктами. Если, конечно, не вынуждала острая необходимость или не вынуждали наши возможности артиллерийские. Потому что у каждого типа артиллерийских орудий есть своя дальность, есть свои возможности. Никуда от этого не денешься", - сказал Ходаковский.

Он также подтвердил, что другие боевики также могли дислоцироваться вблизи жилых районов.

При этом, бывший лидер боевиков "Востока" призвал местных жителей реагировать на случаи расположения подразделений "ДНР" в жилых кварталах:

"Я вам советую, если вы видите, что наша артиллерия где-то в каких-то районах подъезжает и лупит где-то из-за школы, сигнализируйте. Есть ресурсы, есть сайты. Есть такие случаи".

Отметим, что Ходаковский выражает оппозиционную позицию в отношении главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Темы: "ДНР" терроризм
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