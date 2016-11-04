АМКУ отменил скандальный тендер по порту "Южный"

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Пятница, 4 ноября 2016, 09:32

Антимонопольный комитет отменил процедуру закупки по дноуглублению в порту "Южный", на котором хотели "нагреть руки" на 1 миллиард  представители "Народного фронта".

Об этом говорится в сообщении комитета, пишет "Экономическая правда".

Согласно решению АМКУ, заказчик торгов с дноуглубления в порту "Южный" - Южненский филиал ГП АМПУ - обязан отменить процедуру предварительной квалификации закупки за государственные средства, поскольку ни одно из предложений участников процедуры закупки не соответствует требованиям, указанным в документации заказчика.

Как известно, 20 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что компания Jan De Nul Украина, связанная с помощником нардепа "Народного фронта" Сергея Фаермарка, выиграла тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный" на 1 миллиард гривен, хотя голландская компания Van Oord Украина предлагала цену на 90 миллионов меньше.

21 октября он передал премьеру документы об этой афере, к которой могут быть причастны представители "Народного фронта".

В тот же день Владимир Гройсман поручил отменить тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный" и провести новый через систему госзакупок ProZorro.

В начале ноября Лещенко заявил, что представители "Народного фронта" шантажируют премьера, чтобы тот не отменял тендер на дноуглубительные работы для порта "Южный".

 

Темы: госзакупки Народный фронт Антимонопольный комитет
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Комментарии — 2
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IP: 193.238.98.---ramusus04.11.2016 10:30
Фамилии, явки.... в студию.
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IP: 93.74.65.---Игорь Косенко04.11.2016 10:13
Интересно премьер сам рассказал Лещенко, что его кто-то шантажирует?
Фантазия конечно у Сергея еще та. И информация без каких-либо доказательств и так всегда. И кстати, ни одно дело, которое расследовал Сергей не было доведено до какого-либо логического конца и никто не понес наказание.
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