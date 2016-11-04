Под посольством России в Лондоне устроили свалку протезов

2811 просмотров
0
Пятница, 4 ноября 2016, 09:33

Активисты перекрыли вход в посольство России в Лондоне, свалив 3 ноября перед воротами дипломатической миссии 800 протезов-конечностей.

Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".

Так участники акции выразили свой протест в связи с убийством сотен мирных жителей в сирийском городе Алеппо, к чему они считают причастной Москву.

Два человека также приковали себя к воротам.

Посольство России в своем заявлении указало, что "глубоко обеспокоено из-за нежелания правительства Великобритании обеспечить безопасность и беспрепятственное функционирование российской дипломатической миссии в Лондоне".

Согласно заявлению российских дипломатов, сотрудники и посетители не могли войти в посольство, а лондонская полиция была "безразлична", несмотря на "провокационное и хулиганское поведение" демонстрантов.

Посольство обвинило лондонские власти в ведении антироссийской кампании, поощрении людей к протестам перед зданием миссии.

Участница акции, сирийка Биссан Факих указала, что активисты имели целью указать, что российские военные самолеты "убивают многие семьи" и бомбардировки "необходимо прекратить".

Как известно, город Алеппо разделен на зоны, занятые силами президента Сирии Башара Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районам.

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-руководитель ЦРУ: Трамп – "полезный дурачок" для Кремля 4 ноября 2016, 08:56
ФБР подозревает РФ в подделке документов с целью дискредитировать Клинтон – СМИ 4 ноября 2016, 08:28
ОБСЕ: более 20 машин с надписью "груз 200" пересекли границу с РФ 4 ноября 2016, 06:37
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Януковичу сообщено о подозрении в 8 уголовных делах – ГПУ
АМКУ отменил скандальный тендер по порту "Южный"
ОБСЕ: более 20 машин с надписью "груз 200" пересекли границу с РФ
"Укртрансгаз" признал "газовый долг" перед Фирташем
Все новости
Интегрированная речь

Школьники наконец заговорят на украинском

ко Дню письменности

Украинский язык - это сексуально