СБУ поймала на взятке своего сотрудника

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Пятница, 4 ноября 2016, 09:57

Управление внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой задержало на взятке старшего оперуполномоченного УСБУ в Полтавской области.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

Вымогатель требовал у полтавского предпринимателя, который незаконно занимался игорным бизнесом, 170 тысяч гривен за возвращение имущества, изъятого при проведении следственных действий.

Также злоумышленник предложил дельцу "крышу" в обмен на ежемесячное вознаграждение.

Оперативники УВБ задержали взяточника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов.

 
сбу
 
сбу

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: СБУ взятка
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