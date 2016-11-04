Супрун в МОЗ зарабатывает 15 тысяч – без надбавок

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Пятница, 4 ноября 2016, 10:22

Заработная плата исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за октябрь составила 15 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос "Українських новин".

Всю зарплату Супрун составил должностной оклад.

Отмечается, что надбавок и дополнительных выплат ей в октябре не производилось.

Зарплата Супрун за июль составила 603,64 гривны (за 2 рабочих дня, так как была назначена первым замминистра 28 июля), за август – 6,6 тысячи гривен, за сентябрь –15 тысяч гривен.

Как известно, Кабинет министров с 1 августа назначил и. о. министра здравоохранения Супрун, которая до того занимала должность заместителя министра.

Супрун задекларировала 129,7 тысячи гривен доходов в 2015 и 58,2 миллиона гривен на банковских счетах за границей.

Темы: зарплаты Минздрав
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