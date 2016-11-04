В "Укроборонпроме" прокомментировали закупку военных деталей в РФ

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Пятница, 4 ноября 2016, 10:36

Государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого входит компания "Укринмаш", утверждает, что информация о закупке ею деталей к военной технике в РФ через британскую "прокладку" является "неполной и недостоверной".

Об этом говорится в сообщении концерна.

"Она носит заказной характер и направлена на дискредитацию отечественного оборонно-промышленного комплекса", – считают в "Укроборонпроме".

В связи с этим концерн попросил президента поручить СБУ провести проверку этого контракта с привлечением представителей общественных антикоррупционных организаций Украины.

Как известно, ранее журналисты Слідство.інфо выяснили, что "Укринмаш" закупал детали для военной техники у россиян через британскую "прокладку" Rion Assets Company LTD по значительно завышенным ценам.

Украинская правда

Темы: Укроборонпром Росcия оружие
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