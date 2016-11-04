Януковичу сообщено о подозрении в 8 уголовных делах – ГПУ

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Пятница, 4 ноября 2016, 10:37

Генеральная прокуратура сообщила экс-президенту Виктору Януковичу о подозрении в восьми уголовных производствах.

Об этом сообщил руководитель департамента спецрасследование ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Громадському радио".

"Януковичу сообщено о подозрении в 8 делах", – сказал Горбатюк.

По его словам, пока идет следствие, в суд дела еще не переданы.

"В делах, по которым ему сообщили о подозрении, расследование остановлено по розыску, который приостанавливает течение сроков следствия. По УПК с момента уведомления о подозрении есть год, за который надо направить дело в суд. Когда мы сообщаем о подозрении и объявляем в розыск, мы останавливаем расследование по розыску", – сказал Горбатюк.

В то же время Горбатюк отметил, что генпрокурор Юрий Луценко хочет использовать эту процедуру заочного расследования и до конца года все направить в суд.

"В частности, он говорил, что хочет объединить все эпизоды в одно дело по преступной организации и направить в суд и его", – отметил он.

Как сообщалось, в конце октября Луценко передал расследование "большого дела Януковича" от департамента Горбатюка вновь созданному департамента ГПУ. Также он объявил Горбатюку выговор за ненадлежащее расследование.

В свою очередь Горбатюк опроверг наличие оснований для такого выговора, заявив, что все изложенные в нем обвинения не соответствуют действительности.

Также он неоднократно критиковал заочное расследования, называя его незаконным. В частности, в комментарии "Украинской правде" он также рассказал про эту августовскую записку и добавил, что реакции на нее не получил до сих пор.

Луценко признал, что законодательство о заочном расследовании содержит недостатки, однако заявил, что они не могут стать препятствием для такого расследования, поскольку, по его словам, осталось мало и передать дела в суд необходимо в ближайшие месяцы.

Он заверил, что передаст дела против Януковича в суд уже до конца года.

Темы: Янукович Генпрокуратура
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