У СБУ вопрошают, пустят ли Додона, считающего Крым российским

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Пятница, 4 ноября 2016, 12:35

В Верховной Раде ждут от Службы безопасности Украины реакции на заявления кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона о "российском Крыму".

Вице-спикер Ирина Геращенко зачитала депутатский запрос к главе СБУ о принятии решения о запрете въезда на территорию Украину гражданину Молдовы Додону Игорю Николаевичу 1975 года рождения за высказывания, которые содержат признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Игорь Додон
Игорь Додон

30 октября в Молодове состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировал кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Ранее он заявлял, что Крым принадлежит Российской Федерации.

Додон выступает за федерализацию Молдовы и предоставление особого статуса Приднестровью, на что нужно провести референдум.

Алена Рощенко, УП

Темы: СБУ Молдова
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