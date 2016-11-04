У СБУ вопрошают, пустят ли Додона, считающего Крым российским
В Верховной Раде ждут от Службы безопасности Украины реакции на заявления кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона о "российском Крыму".
Вице-спикер Ирина Геращенко зачитала депутатский запрос к главе СБУ о принятии решения о запрете въезда на территорию Украину гражданину Молдовы Додону Игорю Николаевичу 1975 года рождения за высказывания, которые содержат признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
30 октября в Молодове состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировал кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.
Ранее он заявлял, что Крым принадлежит Российской Федерации.
Додон выступает за федерализацию Молдовы и предоставление особого статуса Приднестровью, на что нужно провести референдум.
Алена Рощенко, УП
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