Глава СБУ подтвердил, что Новинский вылетел из страны

Народный депутат Вадим Новинский фракции "Оппозиционный блок" в пятницу утром покинул территорию Украины – вылетел в Грецию.

Об этом сообщил журналистам в Одессе в пятницу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

"По нашим данным, Новинский сегодня утром в 9.30 вылетел в Грецию, в Салоники, из Жулян (аэропорт "Киев") своим бортом", – сказал он.

Ранее Новинский заявлял, что не собирается бежать из Украины, но сообщил, что в пятницу намерен полететь на Афон, чтобы присоединиться к паломнической группе митрополита Онуфрия и вернуться оттуда в понедельник.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не скорее, чем через неделю.

Сам Новинский считает намерение Луценко просить Раду дать разрешение на его преследование политически мотивированным.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где идет речь об узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.