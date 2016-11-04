Заместители Аласании подали в отставку

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Пятница, 4 ноября 2016, 14:59

Заместители генерального директора НТКУ Зураба Аласании написали заявления на увольнение.

Об этом генеральный директор НТКУ Зураб Аласания сообщил в комментарии сайту "Суспільне телебачення".

"Несколько моих заместителей уже написали заявления на увольнение. Но я их подписывать не буду. Нельзя в этот момент полностью менять весь менеджмент", – сказал он.

В частности, заявления написали заместитель по координации деятельности филиалов НТКУ Михаил Шматов, заместитель генерального директора по вопросам контента Дарья Юровская и заместитель генерального директора по развитию международного сотрудничества Виктория Романова, которая занималась вопросами Евровидения.

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У Аласании в целом есть пять заместителей. Кроме Михаила Шматова, Дарьи Юровской и Виктории Романовой, есть еще первый заместитель генерального директора Александр Харебин и заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, государственным закупкам и материально-технического обеспечения Анна Бычок.

1 ноября 2016 года генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он не согласен с тем, что общественное вещание, которое должно появиться в следующем году, будет недофинансировано на значительную сумму.

Кабинет министров на заседании в среду дал Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания право уволить главу Национальной телекомпании Украины Зураба Аласанию.

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко пояснил, что Аласанию не уволили, поскольку Кабмин не имеет таких полномочий, а решения может принимать только комитет.

Темы: телевидение СМИ
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