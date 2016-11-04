Защита Януковича утверждает, что допрос по видео еще возможен

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Пятница, 4 ноября 2016, 15:09

Защита бывшего президента Виктора Януковича отрицает отказ России проводить его допрос в суде по видеоконференцсвязи.

Об этом "Українським новинам" сказал адвокат Игорь Федоренко.

"Там только один суд в Ростове заявил, что нет технической возможности, но продолжается процедура по другим судам. Нет никаких оснований говорить, что есть окончательный отказ", – отметил он.

Ранее стало известно, Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался проводить допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка.

Ответ на судебное поручение было направлено в Киев.

Ранее Минюст РФ направил в Советский суд Ростова-на-Дону запрос Украины о допросе в режиме видеоконференции Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Шуляка.

Как известно, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что Янукович готов к допросу по видеосвязи и настаивает на очной ставке с президентом Петром Порошенко.

Минюст Украины посылал в Россию запрос на допрос Януковича несколько раз.

19 октября стало известно, что документы были переданы в Ростовский суд.

Темы: Янукович
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