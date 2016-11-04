Полиция ищет тех, кто издевался над патрульной и снимал видео

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Пятница, 4 ноября 2016, 15:53

Полиция ищет людей, которые издевались над патрульной полицейской, которые стало плохо.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

"Также разыскиваются свидетели этого события. Людей, которые морально издевались над девушкой, привлекут к ответственности и публично извинятся перед патрульной", - сказано в сообщении.

"Чтобы исключить всевозможные домыслы о состоянии девушки, в соответствующем медицинском учреждении провели необходимые анализы. Результат анализов на алкогольное, наркотическое опьянение, а также влияние лекарственных препаратов - отрицательный", - сообщили в полиции.

Указывается, что сейчас Татьяна находится на стационарном лечении в клинике.

"По словам врачей, его состояние - средней тяжести. В данный момент продолжается обследование организма, диагностировать заболевания пока не удалось. В ближайшее время состоится консилиум врачей, на котором они примут решение о протоколе процедур", - сказано в сообщении.

В четверг, председатель патрульной полиции Хатия Деканоидзе обнародовала видео издевательств неизвестных.

"Патрульный полицейский после рабочей смены, после тяжелой работы, едет домой в общественном транспорте - от переутомления теряет сознание", - написала она.

По словам Деканоидзе "несколько подонков вместо того, чтобы помочь ей - поддержать, предложить воду, вызвать скорую - направляют на нее телефон и издеваются над ней".

Украинская правда

Темы: полиция МВД Деканоидзе
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Комментарии — 5
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IP: 93.72.234.---PapaIgor04.11.2016 17:07
В США этих подонков быстро бы нашли, а потом сами же полицейские "втихую" вынули им печень. И правильно сделали бы.
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IP: 91.124.135.---Grenader4004.11.2016 17:02
koine:
farabundo:
Вели ці хлопці себе не чемно, це правда, але з самого початку запитали у неї, тобі зле, викликати швидку чи поліцію? Сама пліціантка відмовилась, ось чому вони подумали, що вона хильнула зайвого. Тому окрім не чемного ставлення (яке навіть не адміністративне порушення, а справа виховання), не має їх за що карати. Якщо їх покарати, то завтра ви знімете дійсно п'яних поліцейських і вас покарають. Цю справу не просто так розкручують, хочуть заборони знімати поліцейських.
...ти схоже і знімав, покидьку. Правда? Аналітик фуєв...
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IP: 93.32.70.---koine04.11.2016 16:23
farabundo:
Этих выродков нужно найти и жестко, по закону, - наказать!!!
Вели ці хлопці себе не чемно, це правда, але з самого початку запитали у неї, тобі зле, викликати швидку чи поліцію? Сама пліціантка відмовилась, ось чому вони подумали, що вона хильнула зайвого. Тому окрім не чемного ставлення (яке навіть не адміністративне порушення, а справа виховання), не має їх за що карати. Якщо їх покарати, то завтра ви знімете дійсно п'яних поліцейських і вас покарають. Цю справу не просто так розкручують, хочуть заборони знімати поліцейських.
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IP: 31.148.253.---hahava04.11.2016 16:22
farabundo:
Этих выродков нужно найти и жестко, по закону, - наказать!!!
А для таких закон один - привентивна кастрація
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IP: 5.105.2.---farabundo04.11.2016 16:12
Этих выродков нужно найти и жестко, по закону, - наказать!!!
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