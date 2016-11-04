Кабмин определил, сколько выходных будет на новогодние праздники

00
0
Пятница, 4 ноября 2016, 16:12

На новогодние праздники украинцы будут дополнительно 2 выходных.

Об этом говорится в сообщении Минюста в пятницу.

Так, поскольку 1 января (Новый год) выпадает на воскресенье, то 2 января будет выходным днем.

7 января (Рождество) приходится на субботу, поэтому 9 января, понедельник, также будет выходным.

Вообще не рабочими днями определены.

1 января - Новый год;

7 января - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

16 апреля - Пасха (Пасха)

1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)

4 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины

14 октября - День защитника Украины.

Украинская правда

Темы: Новый год Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Итоги 2015-го: овцы, бараны и волки в овечьих шкурах 31 декабря 2015, 10:19
В новогоднюю ночь будет снег и сильный мороз 30 декабря 2015, 19:24
Елка в подвале. Как в Песках встречают Новый Год 2 января 2015, 13:51
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Одиозный судья под следствием задекларировал миллионы налички
Байден обсудил с Порошенко и Гройсманом независимость НАБУ
Экс-глава Высшего хозсуда сбежал из Украины
В Генпрокуратуре до сих пор ждут Порошенко на допрос
Все новости
День города и праздник села

Сколько стоят "бесплатные" концерты украинских артистов

Киев

На Контрактовой появился букомат