Кабмин определил, сколько выходных будет на новогодние праздники
На новогодние праздники украинцы будут дополнительно 2 выходных.
Об этом говорится в сообщении Минюста в пятницу.
Так, поскольку 1 января (Новый год) выпадает на воскресенье, то 2 января будет выходным днем.
7 января (Рождество) приходится на субботу, поэтому 9 января, понедельник, также будет выходным.
Вообще не рабочими днями определены.
1 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово;
8 марта - Международный женский день;
16 апреля - Пасха (Пасха)
1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся;
9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
4 июня - Троица;
28 июня - День Конституции Украины;
24 августа - День независимости Украины
14 октября - День защитника Украины.
Украинская правда
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