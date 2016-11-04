Мошенников, которые за деньги предлагали "устроить" в НАБУ, арестовали

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Пятница, 4 ноября 2016, 18:50

Трем лицам, которые за 10 000 долларов США предлагали помочь в трудоустройстве в Национальном антикоррупционном бюро кандидату на должность детектива, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно информации, двух злоумышленников будут держать под стражей, третий будет находиться под домашним арестом с возможностью применения электронного средства контроля (ношением электронного браслета).

Накануне указанным лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 ( "Законченный покушение на завладение чужим имуществом в крупном размере путем обмана (мошенничество), подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

Как известно, злоумышленников задержали 1 октября. В НАБУ о них сообщил претендент на должность детектива в этом ведомстве.

Украинская правда

Темы: НАБУ взятка
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