Гройсман рассказал, на что пошел третий транш от МВФ

Средства, которые Международный валютный фонд предоставил Украине в течение последних шести месяцев, в настоящий момент находятся в валютных резервах страны.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире программы Шустер. LIVE, сообщает "Укринформ".

"Наше правительство за шесть месяцев получило транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. США. Куда ушли эти деньги? Эти деньги пошли в валютные резервы нашей страны", - сказал он.

Гройсман заверил, что эти средства сейчас неприкосновенны, поскольку удерживают стабильность национальной валюты.